Азербайджан и Южная Корея проведут в Баку очередное заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом в соцсети Х поведал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Он уточнил, что этот вопрос обсуждался на его встрече с послом Южной Кореи в Азербайджане Каном Кимгу.

Стороны коснулись вопросов расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровизации, а также организации прямых авиарейсов между двумя странами и возможностям участия корейских компаний в проектах в Азербайджане.