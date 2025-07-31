Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на комбинированный удар, нанесенный минувшей ночью Россией по Киеву.

«Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о шестерых погибших, средних шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь.

Более 300 дронов и восемь ракет выпустили россияне. Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни. Сегодня мир снова увидел русский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано», — написал Зеленский.