Азербайджан вошел в число трех крупнейших поставщиков природного газа в Турцию в мае 2025 года. Об этом говорится в сообщении Управления по регулированию энергетических рынков (EPDK) Турции.

В мае 2025 года Турция закупила в Азербайджане 1,057 млрд кубических метров природного газа, что на 4,80 процента больше по сравнению с 1,009 миллиарда кубических метров в мае 2024 года. При этом Азербайджан занял второе место среди поставщиков трубопроводного газа в Турцию после Российской Федерации, опередив Иран по объему поставок.