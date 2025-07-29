Цены на нефть взлетели после обещаний президента США Дональда Трампа ввести санкции против России в случае невыполнения ею требований по Украине.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $72 за баррель впервые с 23 июня 2025 года, прибавляя более 2%, свидетельствуют данные торгов.

Так, цена Brent росла на 2,59% — до $72,22 за баррель. Позже фьючерс на Brent немного ускорил рост и торговался на уровне $72,24 (+2,61%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавил 3,56%, до $68,98 за баррель.