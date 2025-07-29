Президент США Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на урегулирование конфликта в Украине, начиная с сегодняшнего дня.

«10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — заявил президент. «А потом мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию», — добавил Трамп. «Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может [повлиять]», — отметил он. По мнению Трампа, российская сторона, «вероятно, хочет продолжать войну».

Дональд Трамп также отреагировал на реакцию Владимира Путина на его предложения.

«Я не получил никакого ответа от Путина. Это позор», — отметил он.