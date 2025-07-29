Группа из 40 депутатов Европейского парламента призвала Евросоюз ввести санкции против властей Израиля. Они также требуют приостановить торговое соглашение с этой страной. Об этом информирует Euronews со ссылкой совместное заявление парламентариев.

В документе представители 14 стран ЕС настаивают на привлечении правительства Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху к ответственности за действия, которые «грубо нарушают Женевскую конвенцию и международное гуманитарное право», требуя от Брюсселя принятия решительных мер в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа. Как сообщается, евродепутаты напрямую призывают к введению санкций в отношении израильских властей, а также к приостановке действия Соглашения об ассоциации ЕС с Израилем. Документ, вступивший в силу в 2000 году, предоставляет еврейскому государству торговые привилегии в странах сообщества, а также доступ к ряду европейских программ финансирования.

Парламентарии настаивают на «быстрых действиях» в ответ на «зверства в Газе» и подчеркивают, что «время моральной трусости закончилось». «Наши опасения адресованы как Еврокомиссии, так и государствам — членам ЕС, которые должны более решительно реагировать на разворачивающийся гуманитарный кризис», — отметила шведский европарламентарий Эвин Инчир.