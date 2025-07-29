Великобритания признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра королевства Кира Стармера.

«Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования [палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования] двух государств, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для предотвращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира, в том числе разрешив ООН оперативно возобновить поставки гумпомощи жителям Газы для прекращения голода, согласившись на прекращение огня и ясно заявив, что не будет никаких аннексий на Западном берегу [реки Иордан]», — отмечается в заявлении.