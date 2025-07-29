На территории объекта под названием The Farm в поселке Бузовна выявлен факт незаконного содержания девяти пятнистых оленей и одной макаки.

По инициативе Общественного объединения IDEA при участии представителей Министерства внутренних дел, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Агентства продовольственной безопасности были проведены срочные проверочные мероприятия на территории объекта общественного питания, функционирующего как центр верховой езды и ресторан в поселке Бузовна Хазарского района.

Ветеринары Центра ухода за животными IDEA и Бакинского зоологического парка изъяли животных с территории, после чего они прошли медицинское обследование в клинических условиях. С целью обеспечения их здоровья и безопасности животные были переданы в Бакинский зоологический парк.