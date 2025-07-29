Полиция Шанхая пресекла деятельность группировки, пытавшейся продать поддельные игрушки Лабубу на 12 млн юаней ($1,7 млн).

Как сообщает издание Yicai, изъято около 5 тыс. единиц контрафакта, имитирующих редкие модели игрушек с полным копированием внешнего вида и торгового знака. Производители не имели разрешения от компании Pop Mart, официального дистрибьютора продукции. Цена подделок составляла 60–70% от оригинала.

Лабубу — игрушка с заячьими ушами, выпученными глазами и зубастой улыбкой. Её придумал гонконгский дизайнер Лун Цзяшэн (Касинг Лунг), вдохновлённый скандинавской мифологией. В 2019 году он заключил контракт с Pop Mart, которая выпускает более 300 вариантов Лабубу.