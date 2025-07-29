Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА.

Вчера в результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проведенных Пограничными войсками Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на служебном участке пограничного отряда «Горадиз», была предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в приграничной полосе было обнаружено и изъято 12 кг 100 гр марихуаны и 399 таблеток метадона М-40.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.