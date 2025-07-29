Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

В обращении подчеркивается, что обеспечение безопасности дорожного движения важно для всех:

«Управление автомобилем требует не только технических навыков, но и максимальной внимательности и ответственности.

Наблюдения показывают, что одной из причин некоторых дорожно-транспортных происшествий является использование водителями неподходящей одежды за рулём, особенно обуви. Обувь на тонком и высоком каблуке, с открытой пяткой, скользкой подошвой или мягкая, гибкая обувь затрудняют контроль над педалями, способствуют соскальзыванию ноги и неправильному нажатию педалей. Всё это увеличивает риск аварий. Подобные случаи чаще всего фиксируются среди женщин-водителей.

Главное управление государственной дорожной полиции в очередной раз призывает водителей быть внимательными и действовать ответственно ради собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Подумайте о своей безопасности – защитите себя и других!».