Очередной припадок в эфире «России 1»: телеведущий Владимир Соловьёв захлебнулся желчью из-за Шуши.

В эфире «России 1» — новая азербайджанофобская истерика. Телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв захлёбывается желчью: на этот раз досталось Сергею Маркову и Михаилу Гусману за участие в медиафоруме в Шуше.

А тем временем пропагандистка и главред RT Маргарита Симоньян вдруг решила поиграть в драму и пожаловалась, что «ночами не спит» — оказывается, её терзают мысли о задержанных в Азербайджане «журналистах», которых в Баку справедливо считают сотрудниками ФСБ под прикрытием. Видимо, плохо спит не потому, что переживает, а потому, что провалилась операция.