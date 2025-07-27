Мода на Лабубу привела к тому, что в Китае развивается новый бизнес – в стране появились «игрушечные врачи», которые чинят таких кукол после поломок. По информиации South China Morning Post, стоимость ремонта составляет 10% от цены игрушки, при том, что обычная, неколлекционная Лабубу стоит в КНР в среднем 99 юаней (около $14).

Согласно информации, таких кукол часто носят модницы на сумочках, и это нередко приводит к повреждениям фигурок. Кроме того, куклы пачкаются, а «игрушечные врачи» помогают их почистить. Пользователи в соцсетях Китая делятся советами, как устранить царапины и сделать мех куклы блестящим, но «игрушечные врачи» делают это профессионально.

При этом «игрушечные врачи» чинят и других кукол: сумочки модниц Гонконга и материкового Китая обязательно украшены различными персонажами.