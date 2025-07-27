Таиланд согласен на заключение перемирия с Камбоджей, но хочет увидеть «искреннее намерение» второй стороны, заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай.

«У меня был разговор с президентом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи», — отметил он.

Он попросил американского президента передать, что Бангкок хочет как можно скорее провести двусторонний диалог для обсуждения прекращения огня и «в конечном итоге мирного разрешения конфликта».