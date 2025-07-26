Любопытные процессы происходят между Москвой и Ереваном. Убеждённый «западник» Никол Пашинян отправился на Алтай — на экологическую конференцию. Участвует в этой конференции всего восемь стран, все — в той или иной степени близкие союзники России. Причём выехал он туда с женой и младшей дочерью — такой милый семейный выезд.

Более того, успел уже подтвердить, что его страна из ЕАЭС выходить не собирается — лишаться экономической подпитки в виде «внутренних» цен на нефть и газ Еревану совсем не хочется. И что уж совсем любопытно, пошла на убыль «война твитов» между спикером парламента Армении Аленом Симоняном и российской пропагандисткой Марго Симоньян с эпитетами вроде «персонаж из цирка уродцев» и т. д. Очередной свой пост против спикера парламента Армении Марго Симоньян поспешила удалить. А вот это уже интересно. На фоне гласного и открытого отказа Армении поддержать американскую инициативу по Зангезурскому коридору — тем более. Судя по всему, в Ереване решили по-своему воспользоваться ростом напряжённости между Москвой и Баку. И, отправляясь на Алтай, Никол Воваевич явно вознамерился навести мосты с бывшим начальством. Разгрести, так сказать, завалы.

Тем более Ереван обнадёживают другие новости. Ереванская «Грапарак» сообщает, что в последние недели на российскую базу в Гюмри доставляют большое количество военной техники и боеприпасов — ежедневно приземляется несколько грузовых самолётов с военным грузом. Причины таких поставок неизвестны, но эксперты предполагают, что Москва «может готовиться к возможным переменам в регионе». Добавим от себя: российские «Z-военкоры» типа того же Сладкова уже советуют «срочно вернуть Армении статус большой угрозы Азербайджану. Аресты глав диаспор и криминальных авторитетов ничего не даст. Ереван надо вернуть к мысли об “Арцахе”» (кавычки наши — Minval Politika).

Правда, «разгребать» предстоит очень много. По-прежнему в тюрьме Савел Карапетян — российский олигарх армянского происхождения, которого явно готовили на роль местного Иванишвили. Да ещё сам Пашинян умудрился проанонсировать на 80 % выход своей страны из ОДКБ. Те, кто хорошо знает Пашиняна, прекрасно понимают: его подобные заявления — не более чем сотрясение воздуха, и премьер-министр Армении в любой момент может передумать. Но на широкую публику они впечатление производят.

Плюс ко всему, у Армении не так хорошо, как хотелось бы, складываются дела на западном направлении. Администрация Трампа отказывается от безоглядной поддержки Еревана. В Евросоюзе сменилось руководство, и там тоже не хотят возвращаться к прежней политике, в результате которой отношения с Баку оказались испорчены, а особых дивидендов в Армении так и не появилось. Наконец, разочаровывает и Франция. Во-первых, Макрону на фоне Украины, полного провала в Новой Каледонии, неприятностей в Африке просто не до Армении. А во-вторых, в Париже уже успели дать понять Пашиняну, что делают ставку на дашнаков. Самое время идти на поклон к Москве. Тем более что и западником-то Пашинян, напомним, заделался после того, как не получил от России обещанное оружие в подарок. А до этого он отправлял армянских сапёров в состав российской военной миссии в Сирии, превращал свою страну в хаб для обхода санкций и отводил новые территории под очередные «дислокации» российской военной базы.

Вопрос только в том, согласится ли Москва в очередной раз простить Пашиняну его прежние кульбиты или постарается заменить на кого-то более послушного. И да, совершенно не обязательно, что это будет Самвел Карапетян.

И самое главное: если Москва действительно попытается «вернуть Ереван к мысли об “Арцахе”», неважно, будет ли во главе Армении стоять Пашинян, Карапетян, Татоян, Арутюнян или ещё какой-нибудь «-ян», разгром осенью 2020-го и 2023 года покажется этому самому Еревану лёгкими неприятностями.

На фоне украинской войны ресурсов на особенно щедрую подпитку у России просто нет. Азербайджанская армия за прошедшее время стала только сильнее. И самое главное — раздувать как бы замороженный конфликт — это одно, а пытаться совершить агрессию по второму кругу — уже другое. Тут и военная, и политическая, и правовая цена будет куда выше.