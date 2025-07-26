За последние 15 дней в различных регионах Турции арестованы 17 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Он призвал сограждан к защите лесных массивов страны, назвав их «зеленой Родиной».

Тем временем, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз объявил о создании Центра управления рисками, в задачу которого входит повышение эффективности борьбы с последствиями изменения климата. По данным турецких властей, пожарные и добровольцы 25 июля вели борьбу в целом с 73 лесными пожарами, абсолютное большинство которых возникло по вине человека.