Знаете, когда Евгений Евтушенко в 1961 году задался своим знаменитым вопросом – «Хотят ли русские войны?», он и предположить не мог, что в XXI веке он перестанет быть риторическим. Сегодня, говоря на современном языке, всё отформатировано.

Хотят ли войны обычные россияне? Тут всё не так просто. Потому что речь сейчас не о простолюдинах. Хотя… простолюдинами их и назвать — ещё мягко сказано.

Это миллионы людей, чей разум и совесть сданы в аренду телевизору и пропаганде. Те, кто годами варился в патриотическом бульоне из фильмов, ток-шоу и «исторических реконструкций». Кто верит, что «встают с колен» — не тогда, когда поднимают зарплаты учителям и врачам, а когда идут убивать за мифические «русские земли».

Дело в самом восприятии простого российского обывателя на действия своего руководства. Ведь когда Кремль бросил армию в жернова бессмысленной войны в Украине, он делал это не для защиты прав русских. И не для «освобождения» кого-либо.

Идея «русских, которых там притесняют», была лишь удобной ширмой, вытащенной из арсенала советских спецопераций. Ведь именно так оправдывались интервенции в Венгрию, Чехословакию, Афганистан. Сегодня — в Украину.

Ни для кого не секрет, что президент России Владимир Путин горит желанием восстановить СССР 2.0. Тут нужно отметить немаловажную деталь: не союз республик, не союз культур или языков — а империю. Империю, где Кремль вновь будет центром мира, диктующим волю «младшим братьям». Эту идею фикс вбивали в головы россиян годами: ностальгией по победам, песнями о «родине-матери», мифами о «великой миссии русского народа».

Но не получается. Украина не оказалась безвольным пространством для «восстановления справедливости». Она оказалась нацией. И нация эта — сопротивляется. Каждый день. И вот на этом фоне мы наблюдаем цинизм, который в адском вареве кощунства и глумления выдает знаменитый лозунг: «Русские своих не бросают». И этот девиз повторяют из каждого телевизора, пылесоса, утюга. Это мантра, которая прочно въелась в обывательское сознание.

Но что происходит в реальности? Не в кино, не в дешёвых пропагандистских ток-шоу, которые заполонили российские телеканалы и масс-медиа. А реальность беспощадна до невозможности. Русские своих не бросают — они их просто убивают. Вот вам пример. Украинские дроны неоднократно фиксировали, как российские военные убивают своих раненых товарищей на передовой. На одном из недавних видео раненый солдат лежит в окопе и шевелит руками. К нему подходит сослуживец, осматривает — и тремя ударами приклада разбивает ему череп.

Похожий случай был в июне 2024 года: после атаки дрона-камикадзе один раненый солдат остался лежать, а второй выстрелил ему в голову и побежал дальше. Подобные кадры публиковались и в октябре 2024-го, и в марте 2025 года. Причина таких расправ — отсутствие эвакуации, пишет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке. Как рассказал украинский военный из района Покровска, для российских наступающих отрядов «есть только один путь — вперёд». Раненые выживают лишь, если могут уйти сами. Иначе — умирают или их добивают свои.

Вы знаете, глядеть на эти кадры страшно. Невольно проводится прямая параллель с действиями НКВД времён Второй мировой войны. Тогда чекисты расстреливали отступающих, дезертиров, тех, кто «посмел» выжить, отступая без приказа. Но сегодня российская армия применяет ещё более беспощадные и омерзительные методы: расстрел раненых, «зачистка» своих, если те не способны воевать, отказ от эвакуации.

Впрочем, число свидетельств о расстрелах раненых и отказников, издевательствах над мобилизованными — уже не шокирует. Оно стало частью системы. Россияне привыкли верить в сакральность войны. Им 20 лет внушали, что это почти религия. Что погибать «за Родину», причём на чужой земле, — не трагедия, а судьба. Что смерть за «идеалы» важнее, чем жизнь за зарплату. Только вот идеалы оказались мыльным пузырём, а Родина — это Кремль и дачи генералов, а не деревни, из которых везут на фронт. Так что жаль, что слова Евтушенко сегодня сведены на нет. Русские не только хотят войны, но ещё и большего. Только «трёхдневный» Киев не позволяет. Вот и приходится российским солдатам не бросать своих — а просто убивать…