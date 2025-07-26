Президент США Дональд Трамп по-прежнему открыт для взаимодействия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для достижения денуклеаризации КНДР, заявил представитель Белого дома агентству «Ренхап».

«Президент сохраняет эти цели и остается открытым для взаимодействия с лидером Кимом для достижения полной денуклеаризации Северной Кореи», — заявил чиновник.

Он напомнил, что Трамп в свой первый президентский срок провел три встречи с Ким Чен Ыном, «которые стабилизировали ситуацию на Корейском полуострове и вылились в первое в истории соглашение о денуклеаризации на уровне лидеров двух стран».

«Ренхап» отмечает, что чиновник ответил на вопросы агентства на следующий день после того, как его администрация США объявила о ряде мер «по пресечению незаконных схем получения доходов Пхеньяном», которые, как считается, нацелены на сбор средств для ядерной и ракетной программ КНДР.