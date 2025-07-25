Строительство железнодорожной станции «Самур-II» у российско-азербайджанской границы планируют завершить до 2030 года.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов на пресс-конференции, передаёт Интерфакс.

«У границы с Азербайджаном, в районе автомобильного пункта пропуска Тагиркент-Казмаляр, будет построена станция «Самур-II». Её планируют сдать в эксплуатацию к 2030 году. Это будет важный приграничный железнодорожный узел», — отметил он.

Газимагомедов также добавил, что участок Дербент — Самур — государственная граница с Азербайджаном на территории Северо-Кавказской железной дороги будет переведён на систему электроснабжения переменного тока. Работы планируется завершить в 2028 году.