Сербия готова полностью поддержать санкции Евросоюза против России, если получит гарантии по вступлению в сообщество.

Об этом заявил министр по делам европейской интеграции страны Неманья Старович в интервью австрийскому агентству APA.

По его словам, Белград может присоединиться к введению мер, «если членство в ЕС будет в обозримом будущем», то есть за несколько месяцев до даты вступления в сообщество. Старович заявил, что на данный момент Сербия выступает против антироссийских санкций, так как «они совершенно не затронут Россию, но нанесут огромный ущерб сербской экономике».

Министр пояснил в интервью, что это связано с «отсутствием защиты», которая может быть обеспечена при членстве страны в Евросоюзе. При этом он также подчеркнул, что Сербия поддерживает возможное вступление Украины в ЕС.