В административном здании Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане под председательством Азербайджана прошли заседания Комитета высоких должностных лиц и Специальной рабочей группы Совещания.

Согласно информации МИД Азербайджана, в рамках заседания комитета состоялся обмен мнениями между государствами-участниками СВМДА по основным направлениям взаимного сотрудничества. В этом контексте активная деятельность Азербайджана в качестве председателя СВМДА на тему «Более сильное СВМДА: цифровизация, взаимосвязанность и устойчивое развитие в Азии», а также реализуемые и нацеленные на практический результат инициативы были одобрены государствами-участниками.

Были рассмотрены достижения в реализации приоритетов председательства в направлениях институционального укрепления СВМДА, повышения эффективности секторального сотрудничества и мер по укреплению доверия, а также сотрудничества СВМДА с международными организациями. Деятельность Азербайджана в период семимесячного председательства в СВМДА получила высокую оценку.

На мероприятии рассмотрели ежегодную реализацию мер доверия по экологическому измерению. Страны-участники представили информацию о проведённых мерах в области обеспечения устойчивого развития и охраны окружающей среды в пространстве СВМДА. Историческим достижениям, достигнутым в рамках председательства Азербайджана на COP29, была дана высокая оценка.

В ходе заседания Комитета также были приняты соответствующие решения по созданию Совета женщин и Финансового саммита СВМДА, продвигаемых по инициативе председательства. Также был проведён обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в пространстве СВМДА.