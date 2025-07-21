Сегодня прошла 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»). В частности, украинскую ПВО пообещали усилить системами Patriot. Об этом говорится в сообщении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в соцсети Facebook.

«Во время заседания в формате «Рамштайн» получили важный сигнал: свободный мир — на стороне Украины и мира. Вместе с партнерами сосредоточились на главном укреплении оборонного потенциала украинской армии», — написал министр.

Он также перечислил ключевые решения партнеров:

США — запускают совместно с НАТО новый механизм, который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Обсуждены конкретные параметры этой инициативы. Германия уже присоединяется к поставкам пяти систем Patriot, их должны передать вскоре;

Германия — передает более 200000 снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов;

Канада — продолжит участие в финансировании украинского ОПК через «датскую модель» и выделяет 20 млн канадских долларов (более 14,6 млн долларов США) на обслуживание украинских танков;

Нидерланды — предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16;

Норвегия — в 2025 году в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн — на закупку у украинского ОПК;

Швеция — готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.