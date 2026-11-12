Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия IX cаммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в столице Ирландии Дублине. Об этом сообщает АзерТАдж.

Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в сессии. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин встретил главу государства. Потом президент Азербайджана принял участие в пленарной сессии открытия саммита. В заключение участники заседания сделали совместное фото.

В повестку дня нынешнего саммита, посвященного теме «Европа – сильная, безопасная и взаимосвязанная», включены вопросы построения конкурентоспособной экономики, поощрения инноваций, развития транспортных связей, доступной энергии, а также безопасности и обороны Европы. В нынешнем саммите принимают участие около 50 глав государств и правительств.

16:02 В столице Ирландии Дублине проходит пленарная сессия открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества.

В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

15:22 Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в пленарном заседании открытия 9-го саммита Европейского политического сообщества.



Главу азербайджанского государства встретил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.