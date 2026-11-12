Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов попросил помощи переводчика на русском языке во время брифинга по итогам переговоров в Абу-Даби. Перед этим журналист задал ему вопрос на английском о том, продолжает ли Москва требовать вывода украинских войск из Донбасса.

«Иди сюда, give me please translation», — обратился Буданов к переводчику, после чего пояснил: «Я понимаю, мне надо время».

Уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская заявила, что Буданов не будет платить штраф за переход на русский язык в ходе переговоров в Абу-Даби между РФ, США и Украиной. «Языковое законодательство действует только в пределах государства, кроме пространства посольств», — приводит украинское издание Лига.net ее ответ на вопрос о возможности санкций в отношении главы Офиса Зеленского.

Напомним, 2 ноября Буданова обязали выплатить от 3 400 до 6 800 гривен за использование русского языка во время общения в Петропавловской Борщаговке. В пересчёте это составляет примерно 125–250 азербайджанских манатов.