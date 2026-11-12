Похоже, у польского телеканала TVP World сформировалась особая редакционная традиция: практически любое событие, связанное с Азербайджаном, превращать в повод для очередного критического сюжета. Отношения с Турцией, религиозная политика, внешнеполитические приоритеты Баку — всё это подаётся преимущественно через призму предполагаемых конфликтов и противоречий. При этом сам общественный вещатель, оказавшийся в центре финансового скандала в Польше, продолжает с завидным упорством заниматься поиском проблем в Азербайджане.

Очередным примером стал материал с показательным заголовком «Алиев пропустил саммит тюркского единства, а затем возникла тема России». Подобная формулировка невольно создаёт впечатление, будто отсутствие азербайджанского президента на отдельном мероприятии связано с изменением геополитической ориентации Баку. Зачем в этом контексте понадобилось упоминать Россию, остаётся вопросом.

Накануне телеканал выпустил ещё один материал под заголовком «Алиев пропустил тюркский саммит на фоне напряжённости с Турцией». Авторы связали предполагаемое ухудшение отношений Баку и Анкары с «тесными отношениями» Азербайджана с Израилем.

На этом TVP World не остановился. В отдельном сюжете с участием профессора Кавказского университета Григола Джулухидзе обсуждались светский характер Азербайджана, религиозная политика и возможные противоречия с Турцией. Примечательно, что даже приглашённый эксперт признал: возникшие разногласия не представляют серьёзной угрозы стратегическим отношениям Баку и Анкары. Однако телеканал продолжил акцентировать внимание именно на конфликтной составляющей.

Между тем достаточно сложно представить, чтобы какой-нибудь азербайджанский телеканал в ежедневном режиме выпускал сюжеты о Польше, подробно разбирал её внутриполитические конфликты, противостояние президента и премьер-министра, разногласия между государственными институтами и другие внутренние проблемы. Причём делал бы это с таким постоянством, будто польская внутриполитическая повестка является главным предметом его редакционной деятельности. Но для TVP World Азербайджан, похоже, превратился именно в такую навязчивую тему.

Напомним, информационная политика TVP World уже вызывала протест Баку. Летом 2026 года польского дипломата дважды вызывали в МИД Азербайджана, однако Варшава заверяла, что редакционная политика телеканала якобы «независима».

Особую иронию ситуации придаёт скандал вокруг самого TVP World. Как сообщали польские СМИ, Центральное антикоррупционное бюро направило в прокуратуру материалы о предполагаемых нарушениях при передаче производства телепрограмм сторонним компаниям.

Отдельные проекты обходились в 2,5–2,8 млн злотых, хотя некоторые выпуски собирали на YouTube лишь десятки просмотров. При этом 18 ноября программный совет польского телевидения намерен рассмотреть деятельность зарубежного медиацентра, отвечающего за TVP World, на фоне критики его информационной политики.

И вот здесь возникает закономерный вопрос. Насколько убедительно выглядят претензии телеканала к другим государствам, когда деятельность его собственной структуры вызывает столь серьёзные вопросы внутри Польши? Логичнее было бы ожидать от общественного вещателя одинаковой требовательности как к чужим, так и к собственным проблемам.

Впрочем, TVP World, судя по всему, останавливаться не собирается. Видимо, куда проще с упорством, достойным лучшего применения, выискивать мнимые противоречия между Баку и Анкарой, чем разобраться с вполне реальными вопросами к собственному финансовому хозяйству. Особенно когда за громкими разговорами о свободе слова всё отчётливее проступают вопросы о том, кому выгодна подобная редакционная одержимость и на что уходят миллионы злотых. Похоже, в этой истории журналистская объективность давно уступила место политической конъюнктуре, а профессиональная совесть отправлена в бессрочный отпуск. И пока польский вещатель с видом последней инстанции раздаёт другим странам уроки демократии и морали, ему самому не мешало бы заглянуть в зеркало. Хотя зрелище, вероятно, окажется куда менее приятным, чем очередной заказной по своему духу сюжет об Азербайджане.