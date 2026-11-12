Совет директоров американской технологической корпорации Nvidia объявил об отставке Дженсена Хуанга с поста президента, генерального директора и члена совета директоров.

«Исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс назначена временным генеральным директором, Харви Джонс стал первым в истории председателем совета директоров», – говорится в пресс-релизе компании.

08:57 Совет директоров Nvidia готовится отправить в отставку основателя и гендиректора компании Дженсена Хуанга.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, заседание о «дальнейшей судьбе» Хуанга может пройти уже сегодня.

Позднее Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, что совет директоров Nvidia привлек стороннюю компанию для поиска потенциальных преемников Хуанга. Собеседник агентства заявил, что руководство компании рассматривает возможность назначения временного руководителя на период поиска постоянного преемника.

Также стало известно, что у главы Nvidia была вторая любовница — его подчинённая Кимберли Пауэлл.

Об этом пишет NYT со ссылкой на пятерых сотрудников компании. После публикации материала акции Nvidia рухнули на 8%.

63-летний Дженсен Хуанг и 48-летняя Кимберли Пауэлл «проявляли друг к другу нежность» в одном из отелей Сан-Хосе во время конференции Nvidia в марте. Происходящее снял на видео очевидец, которого, как утверждается, охрана главы Nvidia заставила подписать договор о неразглашении.

Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года и сделала успешную карьеру. К концу 2017 года она была назначена вице-президентом по направлению здравоохранения.