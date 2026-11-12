Россия, США и Украина в ходе трехсторонних переговоров обсудили гарантии устойчивости потенциальных соглашений, основой которых могло бы стать формирование новой архитектуры безопасности в Европе.

Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«О восстановлении доверия между сторонами говорить сейчас неправильно. Мы так не ставим вопрос. Но построить нечто, что было бы функционально, без иллюзий относиться к тому, что достижимо, и при этом избегать неконтролируемой эскалации с учетом вчерашних, позавчерашних обсуждений, я думаю, при наличии должной политической воли можно», — указал дипломат.