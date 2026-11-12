Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на дополнительную поддержку Азербайджана для обеспечения работы критической инфраструктуры и логистики страны в преддверии зимы. Об этом он написал в соцсетях по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся 12 ноября в Дублине на полях саммита Европейского политического сообщества.

По словам украинского лидера, в ходе переговоров стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, присутствие азербайджанского бизнеса в Украине, а также ситуацию в энергетическом и транспортном секторах на фоне продолжающихся российских атак.

Зеленский поблагодарил Азербайджан за уже оказанную помощь и выразил надежду на дальнейшую поддержку.

«Будем признательны, если Азербайджан и сейчас найдет возможность поддержать критическую инфраструктуру и логистику Украины в преддверии зимы. Поручили нашим командам проработать этот вопрос», — написал он.

Он также отметил, что азербайджанские компании продолжают работать в Украине, несмотря на российские удары.