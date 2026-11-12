Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Тегеран без промедления вернуться за стол переговоров с Вашингтоном, чтобы добиться завершения конфликта между Ираном и США.

Как сообщает канцелярия турецкого лидера, соответствующее заявление Эрдоган сделал на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, состоявшейся в Анталье на полях климатического саммита COP31.

В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

«Важно, не теряя времени, создать переговорный механизм. Турция продолжит поддерживать мирные усилия совместно с братскими странами нашего региона», — заявил Эрдоган.

Турецкий президент выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта между Ираном и США и установление прочного мира.