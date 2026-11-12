Украинские военные несколько дней фиксируют системные ограничения скорости Starshield до 161 км/ч (100 миль/ч) вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, военные проверили работу системы и установили, что речь идет не о случайных сбоях, а о системном ограничении. «Это существенно осложняет перехват российских реактивных дронов. Некоторые перехватчики не успевают достичь необходимой скорости, из-за чего уже зафиксированы попадания», — отметил он.

Зеленский сообщил, что Киев выясняет обстоятельства произошедшего с американской стороной.