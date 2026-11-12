Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио от Республиканской партии, а также демократы Джон Оссофф и Пит Буттиджиг оказались среди главных потенциальных кандидатов на президентских выборах 2028 года, следует из опроса Reuters.

Среди республиканцев 45% назвали Рубио «отличным» кандидатом в президенты. Почти столько же – 43% – так оценили шансы Вэнса.

У демократов одинаковую оценку получили бывший министр транспорта Пит Буттиджиг и сенатор от Джорджии Джон Оссофф: каждого из них поддержали в этом качестве по 29% опрошенных сторонников партии.

При этом ни республиканцы, ни демократы пока официально не приступили к подготовке президентской кампании. До праймериз 2028 года остается больше года, и за это время могут появиться новые претенденты, а предпочтения избирателей – измениться.

Среди республиканцев также нет единого мнения о том, должен ли будущий кандидат от партии дистанцироваться от политического курса действующего президента Дональда Трампа или продолжать его.

В опросе участвовали 1 705 совершеннолетних жителей США, в том числе около 500 зарегистрированных избирателей от каждой из двух партий. Исследование завершилось 9 ноября. Погрешность результатов среди республиканцев и демократов составляет пять процентных пунктов.