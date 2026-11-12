Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлкадир Уралоглу заявил, что Турция готова открыть пограничные переходы с Арменией, однако их открытие станет возможным после достижения договорённостей между Ереваном и Баку
Уралоглу сделал это заявление накануне в ходе климатической конференции COP31 в Анталье, отвечая, в частности, на вопросы азербайджанских журналистов.
«Мы провели необходимую подготовку как для открытия железнодорожного пограничного перехода, так и автомобильного КПП Алиджан. Мы ожидаем полного согласия между Арменией и Азербайджаном», — сказал министр.
По его словам, Армения является соседом Турции, и Анкара придаёт большое значение достижению договорённостей между Ереваном и Баку.
«Когда такое соглашение будет достигнуто, мы также откроем границы. Я тоже веду переговоры с армянским министром. Мы провели необходимую подготовку как для открытия железнодорожного перехода, так и автомобильного КПП Алиджан. С учётом также озабоченностей Азербайджана мы откроем пограничные переходы при достижении взаимного согласия. Не думаю, что это сильно затянется. Это произойдёт в ближайшее время», — отметил Уралоглу.