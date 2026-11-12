Еврокомиссия представила проект Закона о цифровой справедливости (Digital Fairness Act), который призван защитить пользователей от манипулятивных функций приложений.

Как пишет Wired, под действие закона могут попасть Duolingo, Strava и другие популярные сервисы. В частности, пользователям хотят разрешить пропускать обязательные серии занятий и тренировок без потери прогресса, а также отключать навязчивые уведомления и механизмы эмоционального давления.

Кроме того, проект Закона о цифровой справедливости предполагает запрет на «темные паттерны» — недобросовестные коммерческие практики, которые искажают способность пользователя принимать свободные и осознанные решения. К ним, например, относят объявления о том, что бонус вот-вот сгорит, а скидки закончатся. Другие примеры «темных паттернов» — манипуляция выбором, направленная на то, чтобы пользователи покупали самый дорогой товар или услугу, а также искусственно созданные препятствия при отмене подписки.

За нарушения компаниям грозят штрафы до 6% мирового годового оборота.