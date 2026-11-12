Площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа в 2017–2025 годах сократилась на 9%. Ускорение таяния ледников и уменьшение снежного покрова создали риски для водных ресурсов Азербайджана. Об этом заявил вице-премьер республики Теймур Мусаев.

Выступая в Анталье на мероприятии COP31 высокого уровня, посвящённом адаптации к изменению климата, сокращению выбросов, потерям и ущербу, а также финансированию мониторинга ледников, он подчеркнул, что ускоренное таяние ледников непосредственно угрожает водной безопасности миллиардов людей.

По словам Мусаева, горные экосистемы на протяжении столетий обеспечивали водой население территорий, расположенных ниже по течению рек. Однако изменение климата нарушает сложившийся природный баланс. В частности, всё чаще наблюдаются таяние вечной мерзлоты, оползни и разрушительные наводнения.

Вице-премьер отметил, что Кавказские горы имеют жизненно важное значение для водных ресурсов Азербайджана. Первые официальные сведения о таянии ледников в бассейне реки Гусарчай относятся ещё к 1890 году. При этом современные наблюдения свидетельствуют об ускорении процессов таяния.

По данным спутника «Азеркосмос», в 2017–2025 годах площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа уменьшилась на 9%.

Кроме того, исследования, проводившиеся в бассейне Гусарчай на протяжении последних 19 лет, выявили тенденцию к сокращению доли снежного покрова, что свидетельствует об изменениях в формировании и пополнении водных ресурсов региона.

В этой связи Мусаев также напомнил об инициативах Азербайджана в рамках председательства на COP29. В частности, более 70 стран и около 100 заинтересованных сторон поддержали Декларацию COP29 по воде для климатических действий. Тогда была создана Бакинская водная диалоговая платформа, направленная на развитие международного сотрудничества в области защиты водных ресурсов и горных экосистем.

По мнению вице-премьера, одних научных исследований и мониторинга недостаточно для противодействия последствиям изменения климата. Нужно целевое международное финансирование, развитие систем раннего предупреждения и применение спутниковых технологий. В связи с этим он призвал международное сообщество активизировать сотрудничество для защиты горных экосистем.