Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября встретился с президентом Молдовы Майей Санду на полях 9-го саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи главы нашего государства с Майей Санду, а также взаимные визиты на высоком уровне.

Майя Санду затронула вопросы сотрудничества Молдовы с Азербайджаном в энергетической сфере и выразила заинтересованность в его развитии.

Президент Молдовы поблагодарила за поддержку, оказываемую энергетической безопасности ее страны.

Президенты Азербайджана и Молдовы провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, расширении торгово-экономических связей, а также сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере.