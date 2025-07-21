Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ближайшие недели посетит Пакистан. Об этом заявил сегодня на брифинге в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, предстоящий визит свидетельствует о том, что Иран придает большое значение отношениям с Пакистаном.

Бегаи также отметил, что этот визит особенно важен, поскольку Пакистан является непостоянным членом Совета Безопасности ООН и одним из ключевых участников Организации исламского сотрудничества.

Представитель министерства добавил, что отношения между Ираном и Пакистаном играют важную роль, и в последнее время Иран продолжает стратегию укрепления связей с регионом и соседними странами.