Отношения Москвы и Баку имеют прочную основу, но сейчас переживают сложный период. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас — один из таких периодов», — сказал представитель Кремля.

«Мы надеемся, что этот период пройдет», — подчеркнул Песков, ответив, что «сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду».

Песков также отметил, что России важно, чтобы в Азербайджане уважали русских.

«В России живет очень большая азербайджанская диаспора. Практические все представители диаспоры – это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. Те граждане, которые нарушают законы – преследуются по закону».