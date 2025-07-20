Лидер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми освободить резиденцию в Первопрестольном Эчмиадзине от католикоса всех армян Гарегина II.

Данный призыв он обнародовал в своем Telegram-канале.

«Генеральный директор компании “Astronomer”, пойманный на измене жене, подал в отставку именно из-за измены — поскольку, согласно концепции компании, семейные ценности являются основополагающими.

Согласно учению Армянской Апостольской Церкви, целибатный священник вступает в духовный брак с Церковью и не имеет права на какие-либо другие личные отношения.

Ктрич Нерсисян (Гарегин II — ред.), нарушивший обет брака с Церковью, до сих пор не покинул Первопрестольный Святой Эчмиадзин, тем самым оскверняя святыню святынь — наш Матери-Монастырь.

Таким образом, Ктрич Нерсисян бросает вызов нам — верным последователям Армянской Апостольской Святой Церкви — и призывает нас освободить Вехаран от него.

Мы сделаем это вместе. Готовьтесь», — написал армянский лидер.