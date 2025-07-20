Многие влиятельные зарубежные медиа-организации постоянно возглавляют дезинформационные кампании против Азербайджана.

Об этом в беседе с журналистами в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, с первых лет независимости Азербайджан постоянно подвергался дезинформационным атакам, которые порой достигали уровня психологической войны.

«Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подробно говорил об этой проблеме. В первую очередь это нападки со стороны западных медиа-кругов. Однако сегодня, когда речь заходит о дезинформации, на первый план почему-то выдвигаются социальные сети или платформы искусственного интеллекта. Между тем, опыт Азербайджана показывает, что именно достаточно авторитетные медиа-организации, начиная от Le Figaro и далее, находятся в авангарде систематической дезинформационной кампании против Азербайджана», — отметил Гаджиев.

Он добавил, что в социальных сетях с использованием искусственного интеллекта ведется широкая дезинформационная кампания на основе технологии «deep fake», которая искажает даже голоса официальных лиц Азербайджана.

Помощник президента указал на то, что армянские диаспоральные круги в свою очередь проводят кампании против Азербайджана с различными нарративами — искажая историю Карабаха и выдвигая на повестку дня религиозные темы.

По его словам, открытый диалог президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями мировых СМИ является важнейшим инструментом в борьбе с дезинформацией против страны.

«Глава государства открыто отвечал на вопросы журналистов из более чем 50 стран мира в течение двух с половиной часов. Подобный открытый диалог – один из важнейших инструментов для прорыва фронта дезинформации против Азербайджана и донесения правды до международной общественности», — заявил Гаджиев.

Он также указал на значимую роль азербайджанских СМИ в этом процессе. По его словам, азербайджанские медиа, действуя в интересах национальной безопасности страны, выступают щитом против информационных кампаний и доносят объективную правду об Азербайджане до международной общественности.

«Сегодня показатели нашей медиасферы в области создания и производства контента существенно выросли. Это касается не только азербайджаноязычного, но и иноязычного контента. В последнее время в наших медиа также все чаще используется фактчекинг. Кроме того, значительно усилились механизмы выявления и разоблачения фактов дезинформации в государственных органах. Однако это борьба без конца, и мы должны постоянно быть в курсе всех существенных вопросов», — отметил Гаджиев.