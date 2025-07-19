Верховный суд Бразилии в пятницу, 18 июля, обязал бывшего президента страны Жаира Болсонару носить на ноге электронный браслет, поскольку органы юстиции опасаются, что он может попытаться оказать давление на правосудие, сообщает DW.

Громкое судебное дело Болсонару вступает в завершающую стадию. 70-летний экс-президент Бразилии обвиняется в заговоре с целью свержения правительства его преемника Луиса Инасиу Лулы да Силвы после поражения на выборах в 2022 году.

Помимо электронного браслета, на Болсонару наложены и другие ограничения, включая запрет на активность в социальных сетях. Ночью он должен находиться под домашним арестом. Адвокаты Болсонару заявили, что получили известие об этих мерах с «удивлением и возмущением».

Сам Болсонару назвал принятые в отношении него меры «политическими» и «величайшим унижением». Он также отверг опасения властей по поводу того, что он может бежать за границу. «Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Бразилию или искать убежище в посольстве», — сказал экс-президент журналистам после установки браслета.

Судья, разбирающий дело Болсонару, Александр де Мораес, распорядился о введении ограничительных мер против экс-президента из опасений, что тот может прибегнуть к запугиванию, давлению на правосудие и посягнуть на национальный суверенитет. Он обвинил Болсонару в попытке оказать давление на судебную систему Бразилии, увязав в публичном заявлении отмену штрафных пошлин США с предоставлением ему амнистии.

В ответ Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении судьи Мораеса. «Президент Трамп ясно дал понять, что его администрация будет привлекать к ответственности иностранных граждан, ответственных за цензуру защищенных в США форм выражения мнения», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он сказал, что «политическая охота на ведьм», которую Мораес ведет против Болсонару, «создала настолько масштабную систему преследования и цензуры, что она нарушает не только основные права бразильцев, но и выходит за пределы Бразилии, затрагивая американцев». «Поэтому я распорядился немедленно аннулировать визы для Мораеса, его коллег по суду, а также их ближайших родственников», — добавил Рубио.

Недавно Трамп объявил о введении с 1 августа 50-процентных пошлин на товары из Бразилии, сославшись на действия бразильской судебной системы в отношении Жаира Болсонару. В письме, адресованном Болсонару и размещенном на платформе Truth Social, Трамп призвал к немедленному прекращению судебного процесса.

В настоящее время процесс по делу Болсонару находится на завершающем этапе. Стороны обвинения и защиты выступают с заключительными речами. Бывший президент Бразилии обвиняется в попытке «уничтожить демократический правовой порядок». Он отвергает все обвинения.

8 января 2023 года сторонники Болсонару штурмовали Конгресс, Верховный суд и президентский дворец в Бразилиа вскоре после вступления в должность нового президента страны Лулы.