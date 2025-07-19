Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабной атаке России в ночь на 19 июля — по его словам, по стране были выпущены более 300 беспилотников и свыше 30 ракет.

Под удар попали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.

В Одессе, по уточнённым данным, погиб один человек, ещё шестеро получили ранения.

Зеленский подчеркнул, что жизненно важно ускорить реализацию достигнутых с партнёрами договорённостей — от совместного производства оружия и ПВО до инвестиций в выпуск дронов-перехватчиков на территории Украины.