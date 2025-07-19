Великобритания разоблачила 18 российских шпионов, причастных к кибератакам на территории страны, включая взлом устройства Юлии Скрипаль — дочери бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом заявил глава МИД Дэвид Лэмми, представляя персональные санкции, сообщает The Guardian.

По его словам, Россия целенаправленно атаковала британские СМИ, телекоммуникации, политические и демократические институты, а также объекты энергетики.

Лэмми уточнил, что двое агентов внедрили шпионскую программу X-Agent на устройство Юлии Скрипаль за пять лет до отравления её и отца «Новичком» в Солсбери в 2018 году. Тогда они выжили, но погибла Дон Стерджесс — её партнёр нашёл флакон с ядом, замаскированный под духи.

Считается, что X-Agent связан с пророссийской хакерской группой Fancy Bear. «Шпионы ГРУ дестабилизируют Европу, подрывают суверенитет Украины и угрожают безопасности британцев», — заявил Лэмми. — «У Кремля не должно быть иллюзий: мы видим их действия и не потерпим этого».

Он подчеркнул, что поддержка Украины и европейской безопасности со стороны Британии остаётся твёрдой. Имена подозреваемых опубликованы, им грозит заморозка активов и запрет на въезд. Под санкции также попала организация African Initiative, обвинённая в распространении дезинформации в сфере здравоохранения в Западной Африке.