По оценке наблюдателей, вероятность срыва переговоров по аренде США Зангезурского коридора составляет 60%. Это может отложить реализацию проекта на срок от 12 до 18 месяцев, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что инициатива по коридору — это не просто инфраструктурный проект, но и испытание дипломатических возможностей США в условиях многополярного мира. Успех «укрепит позиции Вашингтона, подтвердив его способность предлагать решения, противодействующие влиянию соперников и одновременно отвечающие экономическим интересам», отмечает издание. Провал, напротив, может свидетельствовать об ослаблении влияния США в спорных регионах.

Для ЕС проект открывает путь к диверсификации энергопоставок: потенциальная экономия может достичь 20–30 млрд долларов к 2030 году. Коридор, отмечает Foebes, также станет проверкой того, смогут ли экономические стимулы преодолеть исторические разногласия — особенно с учётом возможности предоставления Армении до 2,5 млрд долларов из фондов ЕС, если будут учтены вопросы суверенитета.