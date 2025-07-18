В Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась встреча с представителями медиа, приуроченная ко Дню национальной прессы.

В мероприятии приняли участие руководители управлений и отделов Генпрокуратуры, представители онлайн и печатных изданий, телеканалов и радиостанций. В ходе встречи обсуждалось развитие взаимодействия между прокуратурой и медиа, укрепление информационного обмена и определение будущих направлений сотрудничества.

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Салех Гаджиев отметил значимость прозрачной и устойчивой коммуникации с прессой. Были затронуты вопросы правового просвещения, формирования общественного мнения и роли медиа в обеспечении общественного контроля.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о роли прессы в юридическом просвещении, формировании общественного мнения и укреплении механизмов общественного контроля в обществе.

В завершение участникам был показан документальный фильм «Человек народа», посвященный роли общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании суверенного государства.