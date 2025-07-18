Великобритания обсуждает с европейскими партнерами ее участие в инициативе президента США Дональда Трампа, предполагающей масштабные закупки оружия для Украины, которые оплатят союзники Киева в Европе. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, переговоры находятся на ранней стадии, но премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже намекнул на возможное участии Лондона в закупках. Во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) в Лондоне по случаю подписания нового соглашения о сотрудничестве между странами Стармера спросили, присоединится ли Великобритания к плану Трампа. «Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей (Украине — Ред.)», — ответил Стармер, добавив, что Лондон пытается сделать эти возможности «эффективными».

Несколькими днями ранее президент США представил план предоставления масштабной военной помощи Украине, в том числе поставок дорогостоящих комплексов ПВО Patriot, которые уже долго просит Киев. Согласно заявлению Трампа, речь может идти как минимум о 17 установках, «уже готовых к отправке».

Такое число удивило даже Киев — заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий предположил, что речь идет о пусковых установках, входящих в комплекс, а не о полноценных батареях. По данным газеты The New York Times, в распоряжении Украины имеется лишь восемь ЗРК Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя инициативу Трампа, заявил, что «для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия». ФРГ подтвердила свое участие в закупке как минимум двух комплексов ПВО Patriot. О поддержке инициативы также заявили Дания, Швеция и Нидерланды.