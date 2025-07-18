Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была доведена до отчаяния из-за нападок, которые усилились после вынесенного не в ее пользу судебного решения.

Об этом пишет обозреватель Питер Аллен для британского издания Daily Mail.

«Источники сообщили, что г-жа Макрон «абсолютно ошеломлена» решением апелляционного суда Парижа, вынесенным на прошлой неделе. Это решение оправдало двух ее самых ярых критиков», — говорится в публикации.

По мнению журналиста, Брижит Макрон надеялась, что дело о клевете положит конец многолетним издевательствам со стороны интернет-троллей, но вместо этого оно вызвало новую волну оскорблений.

Судьи отменили приговор в отношении 53-летней Амандин Рой и 49-летней Наташи Рей, которые в декабре 2021 года опубликовали видеоролик с многочисленными оскорбительными утверждениями в адрес супруги французского президента.

Суд решил, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы, за исключением одного элемента: апелляционный суд счел, что обе женщины действительно оклеветали первую леди, обвинив ее «в развращении Эммануэля Макрона, ссылаясь на его возраст на момент их первой встречи, когда она была учительницей, а он — студентом». Однако суд все же оправдал их.