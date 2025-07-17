В Баку состоится 4-я Международная конференция и выставка «Black and Caspian Freight Forum 2025: коридоры, грузы, инфраструктура». Об этом сообщает Ассоциация международных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

Мероприятие, организованное компанией RDL group, пройдет с 9 по 11 сентября в Баку и станет центральным местом встречи региональных и международных лидеров логистики. Мероприятие ежегодно собирает 250 представителей из более чем 25 стран. Впервые RDL Group представляет запланированные встречи по адаптации b2b как часть официальной программы с целью обеспечения всестороннего участия.