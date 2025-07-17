Товарооборот между Азербайджаном и Россией за первые шесть месяцев 2025 года составил $2,52 млрд. Это на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана приводит такие данные.

При этом Россия заняла третье место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана, уступив Италии и Турции. На её долю пришлось 10,33% общего внешнеторгового оборота страны.

В январе-июне 2025 года Азербайджан экспортировал в Россию продукции на сумму $590,535 млн, что на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю России пришлось 4,6% всего азербайджанского экспорта.

Россия поднялась на третье место среди стран-импортёров азербайджанской продукции — для сравнения, в первом полугодии 2024 года она занимала пятую строчку. РФ является крупнейшим покупателем азербайджанской ненефтяной продукции. Ее поставки в январе-июне превысили и $586 млн ( на 8,2%), а доля составила 33,4%.

В 2025 году Азербайджан ввез из России товаров на $1,93 млрд ( на 19,7%), в общем объеме импорта товаров на долю российских поставок пришлось 16,75%. РФ занимает 2-е место среди стран, из которых Азербайджан импортирует продукцию. Крупнейшим поставщиком является Китай. Тем самым отрицательное сальдо товарооборота составило $1,339 млрд.