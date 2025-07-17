Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше и совершили дуа.

Гостю рассказали, что в период оккупации были разрушены 16 из 17 мечетей города. После освобождения Шуши по поручению президента начались масштабные реставрационные работы. Мечеть Юхары Говхар Ага была восстановлена Фондом Гейдара Алиева, открытие состоялось 10 мая 2023 года.

Мечеть внесена в список памятников историко-культурного наследия национального значения.