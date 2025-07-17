Верховная Рада одобрила кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Об этом сообщает в Telegram депутат Рады Ярослав Железняк.

«Юлия Свириденко назначена новым премьер-министром Украины. «За» — 262 [голоса]», — заявил нардеп.